Melina Hoch musste offenbar richtig mit Henrik Stoltenberg mitfühlen! Bei Love Island lernten sich die beiden TV-Bekanntheiten erstmals kennen – aktuell kann die Influencerin ihren einstigen TV-Mitbewohner während seiner Teilnahme bei der VIP-Staffel von Temptation Island beobachten. Und das fällt der Beauty wohl gar nicht so leicht, wie sie im Netz nun zugab: In manchen Situationen schmerze Melina der Anblick von Henrik sogar!

In einer Fragerunde via Instagram kam Henriks TV-Auftritt jetzt zur Sprache – dabei stärkte Melina ihrem Kumpel klar den Rücken: "Henrik ist halt Henrik. Entweder man mag ihn oder halt nicht, und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes." Jeder habe doch die eine oder andere Macke an sich. "Aber ich finde gut, dass man in diesem Format sieht, dass er auch andere Seiten hat", verriet die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin.

Die Show zu verfolgen, war für Melina bisher keine leichte Sache: "Es hat mir auch teilweise so wehgetan, zu sehen, wie er dort leiden musste!" Klar könne man von dem TV-Format halten, was man will – allerdings dürfe man in ihren Augen nicht vergessen, dass es immer noch Menschen sind, die emotional einiges mitmachen müssen und man als Zuschauer gar nicht alles von dort zu Gesicht bekommt.

Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, "Love Island"-Kandidatin 2020

Anzeige

RTL Henrik Stoltenberg, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de