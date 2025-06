"Die richtige Frau": Max Bornmann schwärmt von Melina Hoch

Max Bornmann hat sich in seiner Instagram-Story überglücklich über seine Beziehung mit Melina Hoch gezeigt. Der Reality-TV-Star sprach offen darüber, wie stark die Prominent getrennt-Teilnehmerin ihn verändert habe und bezeichnete sie als Schlüssel zu seiner persönlichen Entwicklung. "Sie hat mich von einer Red Flag zu 'Mr. Green Flag' gemacht", schwärmte Max und ergänzte, dass er mit ihr sehr glücklich sei. Auf die Frage, ob er sich im Leben angekommen fühle, antwortete er vielsagend: "Was die richtige Frau angeht, auf jeden Fall."

Neben den Lobeshymnen ließ Max die Fans auch aufhorchen, was potenzielle berufliche Pläne des Paares angeht. Einen gemeinsamen Fernsehauftritt mit Melina schließt er nämlich nicht aus. "Man wird uns bestimmt mal in einem Format zusammen sehen", deutete der Beauty & The Nerd-Teilnehmer an und sorgte damit für Spekulationen. Ob es sich dabei um eine romantische Paar-Show, ein Abenteuer-Format oder etwas ganz anderes handeln könnte, bleibt unklar. Sicher scheint nur, dass das Paar bereits jetzt eine feste Einheit bildet, die künftig vielleicht auch vor vielen Zuschauern harmonieren wird.

Max und Melina machten ihre Beziehung im Juli des vergangenen Jahres offiziell. Seither hat sich einiges im Leben der TV-Sternchen verändert: Sie wohnen in einer gemeinsamen Wohnung und sind bereits Eltern – und zwar von Penny und Rocket, zwei Bengalkatzen. Über die Planung menschlicher Nachkommen sprachen Melina und Max auch schon. "Ich glaube, kleine Max-Melinas wären ein Erlebnis. Aber ja, irgendwann gerne", antwortete Melina im Rahmen einer Instagram-Fragerunde.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im Oktober 2024

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im April 2025

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, Realitystars