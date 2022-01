Die Vorbereitungen laufen! Die ersten Promis stehen bereits in den Startlöchern und machen sich auf die weite Reise nach Südafrika, um an der neuen Staffel vom Dschungelcamp teilzunehmen. Unter ihnen sind dieses Jahr unter anderem Tina Ruland (55), Eric Stehfest (32) und Harald Glööckler (56). Vor allem Letzterer bereitete sich gut auf die Challenge vor und sparte dabei keinen Cent: Er flog sogar erste Klasse in den Dschungel!

RTL traf den Prince of Pompöös im Flieger und fand ihn gut erholt in der ersten Klasse vor. Während die anderen Kandidaten in der Economyclass flogen, ließ sich Harald diesen kleinen Luxus nicht nehmen und buchte sich einfach ein Upgrade zur ersten Klasse. Doch aufgeregt vor der kommenden Zeit ist der Modedesigner keineswegs: "Ich freue mich darauf und ich hatte lange genug Zeit, mich darauf vorzubereiten."

Sorgen um seine Hygiene macht sich Harald ebenfalls nicht, denn er trägt permanentes Make-up und hat sich vor dem Dschungelabenteuer noch einmal ordentlich verwöhnen lassen. Er gab sogar zu, dass selbst die Hitze im Urwald ihm keine Angst bereite! "Schwitzen werde ich auch nicht, weil ich unter den Achseln gebotoxt bin", erzählte der 56-Jährige.

Getty Images Harald Glööckler, Designer

Getty Images Modedesigner Harald Glööckler bei "Let's Dance", 2010

TVNOW / Stefan Gregorowius Harald Glööckler zu Gast im Dschungelshow-Finale

