Ist Dominik Stuckmann (29) überhaupt der Mann, nach dem die Bachelor-Girls suchen? Der neue TV-Kavalier hat die Chance, in Mexiko seine Traumfrau kennenzulernen. 22 Damen ziehen in die Bachelor-Villa ein und versuchen, den IT-Experten von sich zu überzeugen. Aber was, wenn die Frauen gar nicht an Dominik interessiert sind? Vor ihrer Teilnahme an Let's Love - Eine Hütte voller Liebe bezeichnete Kandidatin Christina Nicolardi (27) jedenfalls einen ganz anderen Typ Mann als ihren Traummann.

Im Gespräch mit RTL2 schwärmte die Münchnerin in den höchsten Tönen von einem Promi-Herrn. Sie träumt offenbar schon immer davon, mit dem Latino-Sänger Maluma (27) auszugehen. "Das ist ein absoluter Traummann", stellte sie klar. Ob Dominik da mithalten kann? Mit seinen eher hellen Haaren sieht er dem gebürtigen Kolumbianer nicht besonders ähnlich. Bart und ein muskulöser Oberkörper sind aber auch bei dem Rosenverteiler vorhanden. Und worauf achtet Christina sonst noch bei der Partnerwahl? "Er sollte Ziele vor Augen haben und nicht verträumt durchs Leben gehen. Zudem muss er definitiv Humor haben, da ich sonst keine Sympathie zu einem Menschen entwickeln kann", betonte sie.

Die Brünette mit italienischen Wurzeln hat aber nicht nur von ihrem Traumprinzen eine konkrete Vorstellung, sondern auch vom perfekten Date. Zwar sei es mit der richtigen Begleitung wohl auch schön, stundenlang einen Eimer Wasser anzuschauen – "alternativ wäre ein Traumdate natürlich tagsüber actionreich am Meer mit Wassersport, und abends lässt man mit einem romantischen Dinner den Abend ausklingen."

