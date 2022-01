Einige Bachelor-Ladys haben schon etwas TV-Erfahrung! Seit bekannt wurde, dass Dominik Stuckmann (29) als neuer RTL-Junggeselle fungiert, hatten die Fans gespannt darauf gewartet, welche Damen ab Ende Januar um seine Gunst buhlen. Nun ist das Geheimnis gelüftet und die 22 attraktiven Frauen wurden vorgestellt. Wer genauer hinsieht, dem dürften einige der Kandidatinnen schon bekannt vorkommen – immerhin sind nicht alle zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen.

Christina Nicolardi hat schon einmal versucht, bei einer Kuppelshow ihren Mr. Right zu finden. Die Münchnerin nahm 2020 an Take Me Out teil – damals noch unter Moderator Ralf Schmitz (47). Auch Nele Wüstenberg und Vivian Boesveld haben bereits eine Datingshow-Teilnahme hinter sich: Beide haben die Liebesreise bei First Dates Hotel auf sich genommen. Vor allem Nele hatte dort aber eine bittere Erfahrung gemacht: Ihr Flirt Marc entpuppte sich als totaler Reinfall. Ihr bester Freund Philip Dumstrei erzählte Promiflash damals, wie es nach einem Treffen zwischen Nele und Marc weiterging: "Als Nele dann von ihm aus Österreich zurückkam und er sich nie wieder gemeldet hat, war für mich klar: mal wieder nur ein Fuckboy."

Aber auch abseits vom Kuppelshow-Business sind einige der Damen schon im Medienbereich aktiv. Susanna Bouchain hat beispielsweise einen eigenen Podcast auf Spotify. In "Nudes" plaudert sie mit ihrer Kollegin über "die Launen der Liebe und herzzerbrechende Fails". Josephine Fischer ist als Fitness-Influencerin unterwegs und teilt Work-out-Videos auf YouTube.

Anzeige

RTL Bachelor-Kandidatin Vivian Boesveld

Anzeige

RTL Susanna Bouchain, Bachelor-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL Josephine Fischer, Kandidatin bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de