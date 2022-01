Traurige Nachrichten aus der Modewelt. Nino Cerruti war einer der Pioniere der Konfektionsmode für Männer im 20. Jahrhundert und kleidete viele Promis und Politiker mit seiner Mode ein. Doch nicht nur die: Der Designer war sogar der offizielle Ausstatter des Ferrari-Teams der Formel 1. Seine Marke "Cerruti" erlangte international Ansehen – doch nun erreichten tragische News die Öffentlichkeit: Nino ist im Alter von 91 Jahren verstorben.

AFP teilte dies nun nach italienischen Medienberichten mit. Demnach war der Modeschöpfer zuvor in ein Krankenhaus in der Region Piemont geliefert worden, da er an Hüftproblemen litt und sich einer Operation unterziehen musste. Gilberto Pichetto, der stellvertretende Minister für wirtschaftliche Entwicklung Italiens, meldete sich bereits zu Wort und trauerte um den Staatsbürger: "Ein Riese unter den italienischen Unternehmern geht von uns."

Nino fing schon in jungen Jahren an, in der Textilfabrik seines Vaters zu arbeiten, und übernahm sie schließlich mit 20. Später stellte er dort sogar Giorgio Armani (87) als Designer ein! Sie arbeiteten viele Jahre zusammen, bis der Star-Designer sich später selbstständig machte und sein eigenes Unternehmen gründete.

Getty Images Nino Cerruti, Modedesigner

Getty Images Nino Cerruti 1985

Getty Images Nino Cerruti, Modedesigner

