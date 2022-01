Wer holt sich in diesem Jahr die hölzerne Krone? Schon in wenigen Tagen ist es so weit: Das Dschungelcamp startet in die nächste Runde. Lucas Cordalis (54), Harald Glööckler (56) und Co. wollen sich im südafrikanischen Urwald beweisen und sich den Titel holen. Damit treten sie in die Fußstapfen zahlreicher glorreicher Sieger. Doch welcher Dschungelkönig ist der absolute Liebling der Fans? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt!

In einer aktuellen Umfrage waren sich 20,2 Prozent der Promiflash-User einig: Menderes (37) ist der König der Herzen! Gut 1.423 von insgesamt 7.042 Votes gingen an den DSDS-Kultstar, der 2016 auf dem Dschungelthron Platz nehmen durfte. Der Entertainer wird knapp gefolgt von Evelyn Burdecki (33), die 2019 den Sieg holte. Platz drei ging an Ross Antony (47) – der Gewinner von 2008 konnte sich 16,1 Prozent der Stimmen sichern.

Auf den Spuren von Menderes, Evelyn und Co. wandeln nun schon bald die diesjährigen Kandidaten. Für einen von ihnen ist die Teilnahme besonders emotional: Lucas' Vater Costa Cordalis (✝75) gewann immerhin die erste Dschungelcamp-Staffel – der Schlagerstar will den Verstorbenen nun stolz machen.

RTL Der Cast von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2022

TV NOW Evelyn Burdecki 2019 im Dschungelcamp

RTL / Arya Shirazi Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat 2022

