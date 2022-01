Auch für Dr. Bob (71) geht es dieses Jahr nach Südafrika! Am kommenden Freitag startet nach einem Jahr Pause endlich wieder das richtige RTL-Dschungelcamp. Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Gesundheitskrise wird 2022 statt in Australien in Südafrika gedreht. Dafür wurde sogar extra der beliebteste Buschdoktor eingeflogen. Doch wie anders wird die Camp-Erfahrung für die zwölf Stars? Dr. Bob hat's verraten!

Bild plauderte mit dem liebenswerten Australier über die neuen, womöglich gefährlicheren Bedingungen im Dschungelcamp. Da die neue Drehlocation an einem Ort mit deutlich höherer Luftfeuchtigkeit liegt, werden die Camper mit ganz anderen Tieren konfrontiert: "Zusätzlich zu den Schlangen und Spinnen, die wir ja auch in Australien haben, kommen noch Skorpione dazu. Und sehr vorwitzige Affen, die sicher andauernd ins Camp kommen werden, wenn sie etwas zu essen suchen", erklärte Dr. Bob. Die frechen Vierbeiner, die so groß wie Schäferhunde werden können, seien auch für die Ranger nur schwer zu kontrollieren.

Am gefährlichsten könnten den VIPs allerdings die Schlangen werden, wie Dr. Bob erläuterte: "Es gibt einige hochgiftige davon hier. Die Ranger passen auf, aber die Kandidaten müssen das auch tun. Sie sollten immer auf den Boden gucken, wenn sie gehen." Optisch findet der Tierexperte übrigens das südafrikanische Camp deutlich schöner. Man werde aber schon dafür sorgen, dass es für die Kandidaten nicht zu bequem wird.

