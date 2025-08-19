Kylie Jenner feiert ohne Timothée: Was steckt dahinter?

Kylie Jenner (28) hat kürzlich ihren 28. Geburtstag gefeiert – bemerkenswerterweise ohne die Gesellschaft ihres Freundes Timothée Chalamet (29). Stattdessen verbrachte sie das sonnige, mit Sonnenblumen dekorierte Event mit ihrer Familie und engen Freunden. Gerüchte über eine mögliche Trennung des Paares machten sofort die Runde, doch ein Insider verriet gegenüber Us Weekly: "Sie sind immer noch zusammen." Auf Instagram teilte Kylie ihre Dankbarkeit: "28 fühlt sich so gut an! Ich bin sehr dankbar für all die Liebe, die ich an diesem besonderen Tag erhalten habe."

Das Paar, das sich seit April 2023 offiziell datet, hält seine Beziehung jedoch meist abseits der Öffentlichkeit. Zuletzt wurden die beiden im Mai gemeinsam in New York bei einem Basketballspiel der New York Knicks und Backstage bei einer Broadway-Show gesichtet. Auch wenn Timothée sie bei ihrem Geburtstag nicht begleiten konnte, scheint die Beziehung unerschüttert. Die Quelle verriet zudem, dass sie sich regelmäßig sehen und ihr Leben miteinander teilen. "Sie leben mittlerweile praktisch zusammen, da er oft bei ihr zu Hause übernachtet, wenn er nicht arbeitet", bestätigte der Insider. Und fügte hinzu: "Er ist vollständig in ihr Leben integriert."

Kylie, die zuvor mit dem Rapper Travis Scott (34) liiert war, hat in Timothée jemanden gefunden, der sie laut dem Insider "zum Lachen bringt und sehr charmant ist". Anfang des Jahres war sie als seine Begleitung bei wichtigen Events wie den Golden Globes und den Oscars dabei, bevor die beiden im Mai auch als Paar bei den David Di Donatello Awards über den roten Teppich liefen. Kylie, die zwei Kinder aus ihrer vorherigen Beziehung hat, scheint mit Timothée an ihrer Seite derzeit mehr denn je aufzugehen, ihr Leben zu genießen, und den Geburtstag feiern die zwei vielleicht sogar gemeinsam nach.

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Oscars, 2025

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, August 2019