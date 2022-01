Jasmin Herren (43) ist schon voller Vorfreude auf das große Abenteuer! Ab Freitag heißt es endlich wieder "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Das Dschungelcamp geht in eine nächste Runde. Nach dem Rauswurf von Christin Okpara (26) wurde Musikerin Jasmin als ihre Nachfolgerin nominiert. Hinter der Witwe von Willi Herren (✝45) liegt ein hartes Jahr. Doch die schwere Zeit hat Jasmin nur noch stärker gemacht, wie sie jetzt Promiflash verriet.

Im Interview mit Promiflash sprach die Reality-TV-Bekanntheit jetzt offen über das große Projekt. Jasmin versicherte, sich total geehrt zu fühlen, im Dschungel auf den Spuren ihres verstorbenen Mannes zu wandeln. Dass der TV-Urwald nach dem Verlust des Partysängers auch eine emotionale Herausforderung wird, ist der 43-Jährigen klar: "Es wird hart, aber kann mich nur wachsen lassen. Ich hab so viel Schläge einstecken müssen… Aber ich halte auch viel aus durch meine Lebenserfahrung!"

Erst im April vergangenen Jahres musste Jasmin ihren Mann beerdigen. Mit ihrer Zeit im Dschungelcamp will die Mallorca-Musikerin dem Schauspieler aber nicht nur Ehre erweisen, sondern auch sich selbst zeigen. "Ich hab beschlossen, mir nicht mehr alles gefallen zu lassen und Rücksicht zu nehmen. Ich sage jetzt, was ich denke!", erklärte sie in einem Podcast.

