Jasmin Herren (43) zieht voller Motivation in den TV-Urwald ein! Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Musikerin ab dem 21. Januar im Dschungelcamp um den Sieg kämpfen wird. Ein emotionaler Schritt für die Witwe von Willi Herren (✝45) – immerhin gehört ihr verstorbener Ehemann zu den Kultkandidaten der Show. In der abenteuerlichen Show will Jasmin eine ganz neue Seite von sich präsentieren – und macht ihren Kollegen jetzt schon eine Kampfansage!

Im offiziellen "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Podcast zeigte sich die 43-Jährige mehr als motiviert. Selbstsicher erklärte sie: "Bisher war ich immer ganz lieb und habe mich mit allen verstanden. Nö, das will ich nicht mehr. Du kriegst von mir jetzt genau das Paket, was du mir bietest!" Jasmin ergänzte zudem: "Ich bin auf Krawall. Ich hab beschlossen, mir nicht mehr alles gefallen zu lassen und Rücksicht zu nehmen. Ich sage jetzt, was ich denke. Reicht jetzt! Ich hab den Hals voll!"

Mit dieser Einstellung könnte Jasmin im Dschungel durchaus auch mal anecken. Mit wem es wohl besonders viel Stress geben wird? In Janina Youssefian (39) dürfte sie zumindest eine gute Streitpartnerin gefunden haben – aber auch Bachelor-Girl Linda Nobat (26) nimmt sicherlich kein Blatt vor den Mund.

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

RTL "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidaten 2022

RTL Linda Nobat, Reality-TV-Darstellerin

