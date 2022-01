Traurige Nachrichten für alle Hollywood-Fans! 1959 startete Yvette Mimieux als gefragtes Model durch und konnte so auch ihre ersten Schauspielrollen ergattern. Für ihre Darbietung in dem Film "Insel der Sadisten" wurde die Schauspielerin erstmals für einen Golden Globe nominiert. In Deutschland machte sich Yvette als Eloi Weena in dem Streifen "Die Zeitmaschine" einen Namen. Doch nun gab die Familie des Hollywood-Stars bekannt, dass Yvette verstorben ist.

Wie das Nachrichtenportal Deadline berichtet, soll die TV-Bekanntheit am Dienstag tot aufgefunden worden sein. Die Todesursache sei bereits geklärt – Yvette ist eines natürlichen Todes im Schlaf gestorben. Wenige Tage zuvor feierte das ehemalige Model noch seinen 80. Geburtstag. Yvette hinterlässt ihren Ehemann Howard Ruby, den sie 1986 geheiratet hatte. Kinder hatte das Paar nicht.

Ihre letzte Filmrolle spielte die Schauspielerin im Jahr 1992. Nachdem sie mit der Schauspielerei aufgehört hatte, widmete sich Yvette dem Reisen und war als Immobilienmaklerin tätig. Da die Hollywood-Legende ihr Leben immer sehr privat gehalten hatte, entschied ihre Familie, dass es keinen öffentlichen Gedenkgottesdienst für sie geben wird.

Getty Images Yvette Mimieux, Schauspielerin

Getty Images Yvette Mimieux, Schauspielerin

Getty Images Yvette Mimieux mit ihrem Ehemann Howard Ruby, 2011

