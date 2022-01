Was lief denn jetzt zwischen Emmy Russ (22) und Henrik Stoltenberg? Laut Sandra Janina (22) erzählte die polarisierende Blondine bei Temptation Island V.I.P., dass es zwischen ihr und Henrik bei Promis unter Palmen zu einer pikanten Situation im Pool gekommen sei – Emmy bestätigte das. Kate Merlan (34), die an beiden Formaten teilgenommen hatte, behauptete aber, dass dies nicht der Wahrheit entspreche. Nun meldet sich auch Katy Bähm zu Wort!

Katy war ebenfalls bei "Promis unter Palmen" dabei. Sie zweifelt wohl auch an Emmys Story, wie sie auf TikTok deutlich macht: "Ich glaube nicht, dass Henrik mit Emmy in sexueller Hinsicht etwas hatte. Natürlich gab es mal so Punkte, wo Emmy an die Brüste gefasst wurde oder wo die Jungs sich einen Spaß erlaubt haben und ihr auf den Arsch geklatscht haben – aber ich denke nicht, dass es eine Affäre gab." Auch Ex-Kandidatin Giulia Siegel (47) habe nichts dergleichen mitbekommen.

Ohnehin hätten die Männer deutlich mehr Gefallen an Elena Miras (29) gefunden. "An sich war Emmy bei 'Promis unter Palmen' sehr uninteressant, sie hat es halt immer mit Jungs versucht, um sich in den Vordergrund zu stellen. [...] Die Jungs hatten eher Interesse an Elena", stellte Katy klar.

RTL Henrik Stoltenberg, TV-Bekanntheit

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Dragqueen

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Sternchen

