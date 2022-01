Die Temptation Island V.I.P.-Kandidatinnen haben Stress! Sandra Janina (22) behauptete, dass Emmy Russ (22) bei Promis unter Palmen etwas mit Henrik Stoltenberg gehabt haben soll – zu diesem Zeitpunkt war er wohl schon mit seiner aktuellen Freundin Paulina Ljubas (25) liiert. Emmy bestätigte Sandras Behauptungen. Daraufhin mischte sich aber auch die vierte im "Temptation Island V.I.P."-Bunde, Kate Merlan (34), ein und behauptete, die Blondine habe dies nur erzählt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Laut Emmy ist das eine dreiste Lüge, die sie nicht auf sich sitzen lässt!

Kate hatte behauptet, die Beauty habe schon in dem Fremdflirt-Format zugegeben, sich die Geschichte mit Henrik nur ausgedacht zu haben. Das stimme so nicht, wie Emmy in ihrer Instagram-Story nun klarstellte. "Wenn du dich schon auf so ein Level begibst, mir Sätze in den Mund zu packen, die ich niemals – auch nicht in einer ähnlichen Art und Weise – gesagt habe, dann sage ich mal so: In deinem Alter wäre mir das ganz schön peinlich", feuerte die 22-Jährige und drohte: "Du willst ja auch nicht, dass die Leute jetzt hier von mir erfahren, welchen Nebenjob du nachts noch ausübst."

Was genau Emmy mit Kates vermeintlicher Nebentätigkeit meinte, ließ sie offen – machte aber deutlich, dass sie sich eigentlich nicht darum kümmere. "Genau so, wie mich deine heimlichen Nebentätigkeiten nicht interessieren, sollte es dich mein Leben auch nicht."

