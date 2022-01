Dagi Bee (27) macht eine schwere Zeit durch. Erst Anfang Dezember teilte sie ihren Fans im Netz mit, dass sie sich große Sorgen um ihren besten Freund Paco macht, da es ihm gesundheitlich sehr schlecht ging. Der 24-Jährige war oft an ihrer Seite anzutreffen, arbeitete sogar mit ihr und teilte viele gemeinsame Momente mit der YouTuberin – doch ihre Gebete wurden nicht erhört. Nun musste Dagi von ihrem guten Freund Abschied nehmen.

In einem rührenden Post auf Instagram teilte der Webstar die traurigen Umstände mit. "Ich habe jeden Abend gebetet, dass es dir besser gehen wird – es war ein ewiges Auf und Ab, du hast so sehr gekämpft. Du warst erst 24 Jahre jung und hattest noch so viel vor dir, aber ab jetzt bist du an einem besseren Ort", schrieb sie unter einer Reihe von Bildern und Videos mit Paco, wo sie sichtlich vertraut sind. "Der witzigste und der größte Herzensmensch, den ich je kennengelernt habe. Auf dich war immer Verlass", schwärmte die Influencerin weiter und gedachte ihres geliebten Freundes.

Vor allem auch die Tatsache, dass Paco so kurz nach der Geburt ihres Sohnes Nelio verstorben ist, erschüttert Dagi zutiefst. "Du hast dich so sehr auf Nelio gefreut und jetzt hat er einen ganz besonderen Schutzengel, der auf ihn aufpasst, das wissen wir", widmete sie ihm liebevoll.

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Instagram / dagibee Dagi Bee, Paco, Eugen Kazakov und Jacky

dagibee / Instagram-Story YouTube-Star Dagi Bee mit Söhnchen Nelio

