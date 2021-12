Dagi Bee (27) ist in großer Sorge um einen guten Freund! Eigentlich könnte die YouTuberin aktuell kaum glücklicher sein. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (27) erwartet sie ihren ersten Nachwuchs. Zu Weihnachten soll ihr Sohn zur Welt kommen. Doch nun berichtete Dagi ihren Fans mal nicht von ihrer Schwangerschaft, sondern meldete sich mit einer traurigen Nachricht zu Wort. Einem guten Freund von ihr scheint es gesundheitlich sehr schlecht zu gehen.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 27-Jährige jetzt ein Foto ihres Kumpels Paco. Der Anlass dafür klingt besorgniserregend. "Wir denken jeden Tag an dich, Paco, du schaffst das! Wir haben dich so lieb", schrieb sie dazu. Was ihrem Freund fehlt, verriet Dagi nicht. Doch es scheint ernst um ihn zu stehen. "Unserem besten Freund Paco geht es leider sehr, sehr schlecht", gab sie lediglich zu seinem Gesundheitszustand bekannt.

Mit den Gebeten ihrer treuen Community hofft die Webvideoproduzentin nun, dass Paco schnell wieder auf die Beine kommt. "Bitte betet für ihn, damit er alle Kraft der Welt bekommt, um wieder gesund zu werden", richtete sie sich daher eindringlich an ihre Follower.

