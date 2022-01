Das Dschungelcamp ist Jahr für Jahr für eine Überraschung gut! Schon am Freitag geht die beliebte Reality-TV-Show in die nächste Runde. Tina Ruland (55), Harald Glööckler (56) und Co. wollen den afrikanischen Urwald aufmischen und für Stimmung sorgen – ganz wie ihre Vorgänger. Denn in den vergangenen Jahren kam es in den TV-Tropen zu so manchem Geständnis. Promiflash hat für euch die Top-Enthüllungen des Dschungels!

Sarah Knappik (35) deckt Jay Khans (39) Liebes-Show auf!

2011 sorgten Jay Khan und Indira Weis (42) bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" für heiße Szenen: Die zwei näherten sich offenbar an, knutschten im Pool und fummelten, was das Zeug hält. Doch Sarah Knappik war davon nicht begeistert. Die Blondine behauptete sogar, der Musiker würde nur eine Show abziehen – und habe sie vor Start der Sendung zu eben dieser Fake-Lovestory überreden wollen! Jay stritt alles ab, gab Jahre später dann jedoch alles zu.

Brigitte Nielsen (58) enthüllt einen One-Night-Stand mit einem Hollywood-Star!

In einem ruhigen Moment am Lagerfeuer beschloss 2012 auch die Schauspielerin, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Unter anderem berichtete die Blondine von einem heißen Techtelmechtel mit Sean Penn (61) und schwärmte davon, wie gut das Stelldichein gewesen sei. Und auch über ihre Liebeleien mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger (74) plauderte Brigitte offen.

Patrick Nuo (39) beichtet seine Porno-Sucht!

2013 zog der Sänger gemeinsam mit Joey Heindle (28), Olivia Jones (52) und Co. ins Dschungelcamp ein. Nach einigen Tagen ließ auch der Musiker wortwörtlich die Hosen runter – und teilte seine Suchtvergangenheit mit seinen Mitbewohnern: "Was für andere Alkohol und Heroin war, waren für mich Pornos!" Die Offenheit kam bei den Zuschauern gut an – sie wählten Patrick bis auf den fünften Platz.

Jens Büchner (✝49) offenbart einen Kindsverlust und eine Krebsdiagnose!

Als Malle-Jens sollte der polarisierende Auswanderer 2017 eigentlich für Spaß im Camp sorgen. Stattdessen kullerten bei ihm aber die Tränen. Unter anderem enthüllte Jens nämlich, dass seine Frau Daniela eigentlich Drillinge erwartet hatte. Eines der Babys sei jedoch im Mutterleib gestorben. Doch damit nicht genug: Jens berichtete weiter, bei ihm sei fälschlicherweise Krebs diagnostiziert worden. Das Tragische: Gut eineinhalb Jahre später starb er an Lungenkrebs.

Felix van Deventer (25) lässt die Babybombe platzen!

Einen rührenden Moment am Lagerfeuer hatten 2019 der GZSZ-Star und sein Kollege Domenico De Cicco (38). Im Vertrauen verriet der Schauspieler dem Italiener, dass er erstmals Papa werde – eine Neuigkeit, die er eigentlich noch nicht teilen sollte. Beim großen Wiedersehen in Deutschland präsentierte seine Freundin Antje dann stolz ihren Babybauch.

