Wird Instagram jetzt etwa wie OnlyFans? Einige Stars und Sternchen bieten ihren Fans inzwischen neben dem frei zugänglichen Content auf Social Media auch exklusive Inhalte auf der Erotikplattform OnlyFans an. Dazu zählen zum Beispiel auch seit einigen Wochen der in Verruf geratene Schlagersänger Michael Wendler (49) und seine 28 Jahre jüngere Frau Laura Müller (21). Das polarisierende Paar versucht sich hier mit ein paar freizügigen Aufnahmen Geld dazuzuverdienen. Das soll nun auch auf einer weiteren Plattform möglich sein: Instagram will das Modell Bezahl-Content testen – und dann vielleicht einführen!

Das erklärte das Mutter-Unternehmen Meta jetzt in einer Pressemitteilung: Demnach will Instagram Influencern die Möglichkeit geben, ihren Fans "kostenpflichtige Abonnements" anzubieten! Der Grund: So wolle man den Netz-Bekanntheiten "eine stetige Einkommensquelle" verschaffen. Doch wie soll das aussehen? Die Webstars können ihren Content künftig aufteilen – zahlende Follower werden für die Creator dann farblich markiert und bekommen den Zugang zu "exklusiven Storys und Livestreams", auf die normale Abonnenten nicht zugreifen können.

Deutsche User müssen sich aber erst mal keine Sorgen machen, dass sie die Inhalte von Bibi Claßen (28) und Co. nicht mehr sehen können, ohne ihr Portemonnaie zu öffnen: Instagram will das neue Modell zunächst nur mit ein paar Influencern in den USA testen und später eventuell dauerhaft einführen. Wärt ihr theoretisch bereit, für exklusive Inhalte eurer liebsten Influencer zu zahlen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star und Influencerin

Anzeige

Instagram / jamescharles James Charles, US-YouTuber und Influencer

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin und Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de