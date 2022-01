Harald Glööckler (56) stellt sich einer ganz besonderen Herausforderung! Am kommenden Freitag wird der Designer für die 15. Staffel der beliebten Realityshow Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! in den südafrikanischen Dschungel ziehen. Auf das Zusammenleben mit seinen elf Reality-Kollegen und den Kampf um die Dschungelkrone hat sich der Modemacher dabei auf ganz spezielle Art und Weise vorbereitet. Promiflash verrät Harald, dass er vor allem spirituell an sich gearbeitet hat.

In einem Interview mit Promiflash berichtet der 56-Jährige nun, dass er sich vor allem mental gut vorbereitet und in den letzten zwei Jahren sehr gefestigt habe. "Ich habe mich von nahezu den meisten Ängsten befreit, denn Ängste sind destruktiv", erklärt Harald und führt fort, dass er das auch im Dschungel zeigen wolle. "Ich möchte Liebe ausstrahlen und versuchen, auch im Camp so manch einem der anderen Mitstreiter den Aufenthalt etwas angenehmer zu gestalten", beschließt der Mode-Zar.

Wie weit er für die Gruppe gehen würde, verriet Harald auch in dem Podcast des Dschungel-Formats. Denn trotz seiner veganen Ernährung wäre der Künstler nun dazu bereit, eine Ausnahme für das Team zu machen und Tiere zu essen. "Wenn man in einem Team ist, muss man auch im Team arbeiten", erklärt Harald jetzt gegenüber Promiflash. Er möchte keinen Sonderstatus in den tierischen Dschungelprüfungen einnehmen.

