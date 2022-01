Janina Youssefian (39) hat sich für den Dschungel Großes vorgenommen. Lange Zeit war es still um die einstige Affäre von Dieter Bohlen (67) gewesen. Doch nun sucht das Model wieder das Rampenlicht. Am 21. Januar wird die TV-Bekanntheit ins Dschungelcamp einziehen und kündigte schon heiße Duschszenen an. Gegenüber Promiflash verriet Janina nun, dass sie mit der Teilnahme aber vor allem ihr Image aufpolieren möchte.

"Ich möchte zeigen, dass ich eine starke Persönlichkeit bin und dass ich auch anders kann, als gut auszusehen", teilte die 39-Jährige im Promiflash-Interview mit. Besonders wichtig sei es ihr, der Welt etwas zu beweisen: "Ich bin kein Teppichluder, ich bin Janina Youssefian", betonte der TV-Star. Zudem erzählte die gebürtige Iranerin, dass sie am Lagerfeuer vielleicht auch das ein oder andere Geheimnis ausplaudern und über ihr Techtelmechtel mit dem Poptitan sprechen werde.

Um ihr Aussehen mache sich Janina weniger Sorgen. "Das ist ja nicht meine erste Reality-TV-Show, und man hat mich ja öfter schon ungewollt ungeschminkt gezeigt", erzählte das Model. Zudem habe sie auch die Möglichkeit, zwei Luxusartikel mitzunehmen.

Janina Youssefian, Model

Janina Youssefian, Model

Janina Youssefian, Reality-TV-Sternchen

