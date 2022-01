Jessica Haller (31) schwärmt von ihren Flitterwochen. Vergangene Woche flogen die Influencerin und ihr Ehemann Johannes Haller (34) nach Mexiko, um dort ihre Hochzeitsreise zu verbringen. Bereits am ersten Tag kam die ehemalige Bachelorette beim Anblick ihrer traumhaften Unterkunft ins Schwärmen. Diese lag nämlich direkt am Meer. Nun erzählte Jessi ihren Fans ein paar Details über ihren Urlaub und verriet, wie romantisch es war.

"Es war ein Traum", teilte die 31-Jährige im Rahmen eines Q&A auf Instagram mit. Sie sei dankbar dafür, diesen Urlaub gemacht haben zu dürfen und werde ihn für immer in ihrem Herzen tragen. Zudem beschrieb die TV-Bekanntheit ihre Flitterwochen als "eine Mischung aus Abenteuer, Romantik und Erholung". Insgesamt seien Jessi und Johannes sieben Tage in Tulum gewesen und hätten in dieser Zeit mehrere "Dreamdates" miteinander gehabt.

Auch Johannes' Geburtstag verbrachte das Paar in Mexiko. Anlässlich seines Ehrentages änderte seine Gattin ihren Usernamen auf Instagram. Aus Jessica Paszka wurde somit offiziell Jessica Haller. Über diese Geste wird sich der 34-Jährige sicher gefreut haben.

