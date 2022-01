Jessica Haller (31) kann ihr Glück kaum fassen. Vor wenigen Wochen gaben sich die ehemalige Bachelorette und ihr Partner Johannes Haller (33) in den Bergen Österreichs das Jawort. Nach der Eheschließung im Schnee ging es für die Frischvermählten nun in die Flitterwochen. Ihre traumhafte Unterkunft in Mexiko direkt am Meer wollte Jessi ihren Fans nicht vorenthalten und teilte jetzt ein Video im Netz.

"Kann mich bitte jemand kneifen?", schrieb die 31-Jährige zu den Aufnahmen auf Instagram. In dem kurzen Clip zeigt die TV-Bekanntheit das luxuriöse Zimmer, in dem sie und Johannes ihre Hochzeitsreise verbringen. Zudem gewährte die Influencerin ihren Followern einen Blick auf die atemberaubende Aussicht, die sie und ihr Gatte von der Terrasse ihrer Unterkunft in Tulum aus haben.

Doch nicht nur Jessi scheint überwältigt von ihrem Honeymoon-Domizil zu sein. Auch die Fans des TV-Stars kommen nicht aus dem Schwärmen heraus. "Ein Traum", kommentierte eine Userin das Video. "Das ist ja der absolute Wahnsinn", schrieb eine andere Followerin.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit 2021

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes und Jessica Haller

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de