Die Musikwelt hat mit Meat Loaf (✝74) einen echten Rocker verloren! Der Sänger verstarb im Alter von 74 Jahren. Der US-Amerikaner startete seine musikalische Karriere im Jahr 1971. Mit "I'd Do Anything for Love" landete er im Jahr 1993 wohl seinen größten Hit. Doch auch als Schauspieler genoss er in Hollywood jahrelang ein großes Ansehen. Denn Meat Loaf überzeugte nicht nur mit seiner Musik, sondern auch vor der Filmkamera!

Seinen ersten Auftritt als Schauspieler hatte er 1975 in dem kultigen Grusel-Streifen "The Rocky Horror Picture Show" an der Seite von Susan Sarandon (75). Der Film gilt unter den Horror-Liebhabern bis heute als absoluter Klassiker. Danach baute sich Meat Loaf mit der Schauspielerei nach und nach ein zweites Standbein auf. "Ich habe mich immer mehr als Schauspieler denn als Musiker gesehen", hatte er mal in einem Interview offenbart. Seine sicherlich größte Bekanntheit als Darsteller erlangte er durch den Film "Fight Club", worin er zusammen mit Brad Pitt vor der Kamera agierte. Der Psychothriller wurde unter anderem mit einem Oscar ausgezeichnet.

Insgesamt stand Meat Loaf für über 60 Filmproduktionen vor der Kamera. Zudem hatte er etliche Gastauftritte in erfolgreichen Serien wie beispielsweise Dr. House, "Monk" oder auch in Glee. Vor vier Jahren trat er in der Netflix-Produktion "Ghost Wars" ein letztes Mal vor der Linse.

Anzeige

Getty Images Susan Sarandon im Januar 2020

Anzeige

ActionPress Brad Pitt im Film "Fight Club"

Anzeige

Getty Images Meat Loaf im April 2011 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de