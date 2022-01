Diese Nachricht über Meat Loaf (✝74) schockierte Musikfans auf der ganzen Welt! Am Donnerstag verstarb der Musiker, der schon seit den 60er-Jahren sein Publikum begeisterte, völlig überraschend. Neben seiner außergewöhnlichen Stimme sorgte auch der Künstlername von Michael Lee Aday immer wieder für Aufsehen: Denn der bedeutet zu Deutsch so viel wie "Hackbraten"! Über die Jahrzehnte hinweg wurde der Sänger oft danach gefragt – und gab kurioserweise immer mal etwas andere Antworten.

Im US-Format "Oprah: Where Are They Now?" erzählte Meat Loaf der Gastgeberin Oprah Winfrey (67) einmal eine Geschichte aus der achten Klasse. Damals habe er an seiner Schule Football gespielt und sei dem Coach versehentlich auf den Fuß getreten: "Da ist er ausgeflippt und hat gebrüllt: 'Runter von meinem Fuß, du Hackbraten!'" In späteren Interviews beteuerte der Sänger jedoch, dass er sich diese Geschichte nur ausgedacht habe.

Immer wieder gab er auch an, dass sein Vater für diesen Spitznamen verantwortlich sei. Das führte Michael häufig darauf zurück, dass seine Haut kurz nach der Geburt ziemlich rötlich gewesen sei. "Mein Vater, wies die Krankenschwester an, 'Meat' aufs Armbändchen zu schreiben, nicht meinen Geburtsnamen", erklärte er vor fünf Jahren im Spiegel-Interview.

Anzeige

Getty Images Meat Loaf, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Meat Loaf im März 2011 in Nashville

Anzeige

Getty Images Meat Loaf, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de