Gerade erst wurde diese traurige Nachricht bekannt: Meat Loaf (✝74) ist vollkommen unerwartet verstorben. Zur Todesursache ist bislang noch nichts bekannt. Seine Familie verabschiedete sich bereits in einem rührenden Statement von dem Musiker. Auch seine Promi-Kollegen und vielen Fans sind erschüttert. Mit seiner Musik wird Meat Loaf allerdings wohl für immer unvergessen bleiben. Die meisten Fans verbinden den Ausnahmesänger sicherlich vor allem mit seinem Song "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)". Das wusstet ihr wahrscheinlich noch nicht über Meat Loafs größten Hit.

1. Erster Nummer-eins-Hit in den USA

Nachdem der Song 1993 als erste Single-Auskopplung aus Meat Loafs Album "Bat Out Of Hell II – Back Into Hell" erschien, wurde "I'd Do Anything for Love" zum regelrechten Phänomen. Meat Loaf landete damit in 28 Ländern auf der Nummer eins der Charts. In Großbritannien und den USA war es sogar sein erster Nummer-eins-Hit.

2. Michael Bay (56) führte Regie

"I'd Do Anything for Love" ist nicht zuletzt auch durch das aufwendige Musikvideo so erfolgreich geworden. Die Regie führte dabei niemand Geringeres als Michael Bay. Der Starregisseur, der für Kinohits wie "Armageddon" oder Transformers verantwortlich ist, hat später noch die Regie für Meat Loafs Musikvideos zu "Objects in the Rear View Mirror May Appear Closer Than They Are" und "Rock and Roll Dreams Come Through" übernommen.

3. Mega-Budget beim Videodreh

Und wie auch bei seinen späteren Blockbustern scheute Michael schon bei dem Musikvideo zu "I'd Do Anything for Love" offenbar keine Kosten und Mühen. Laut Forbes soll der Clip angeblich über vier Millionen US-Dollar, also umgerechnet etwa 3,5 Millionen Euro, gekostet haben.

4. Der Song ist über zwölf Minuten lang

Songs, die sieben oder acht Minuten lang sind? Für Meat Loaf war das nichts Ungewöhnliches. Mit "I'd Do Anything for Love" setzte er allerdings noch einen drauf. Die Albumversion des Songs ist über zwölf Minuten lang. Fürs Radio und auch für das Musikvideo wurde "I'd Do Anything for Love" dann aber noch um mehrere Minuten gekürzt. Die Radioversion war mit 7:58 Minuten allerdings immer noch außergewöhnlich lang.

5. Seine Duett-Partnerin war nicht im Video zu sehen

Das Lied sang Meat Loaf im Duett mit einer Frau, die zunächst lediglich als Mrs Loud geführt wurde. Später stellte sie sich dann als die Sängerin Lorraine Crosby heraus. Lorraine ist allerdings nicht die Frau, die mit Meat Loaf in dem Musikvideo zu sehen ist. Dabei handelte es sich um die Schauspielerin Dana Patrick, die lediglich die Lippen synchron zum Text bewegte.

6. Dafür steht das "That"

Das ist wohl eine der Fragen, die Meat Loaf am häufigsten gestellt wurden. In dem Song singt er "I would do anything for love. But I won't do that", auf Deutsch also "Ich würde alles für die Liebe tun. Aber das werde ich nicht tun." Doch was ist es, das er nicht tun will? Diese Frage beantwortete Meat Loaf unter anderem 2014 in einem Interview mit Yahoo!: "Damit ist immer die Zeile vor dem Refrain gemeint. Ich glaube, es sind neun." In jeder Strophe singt Meat Loaf in dem Song über eine Sache, die er nicht tun würde, zum Beispiel "nicht mehr jede Nacht von dir träumen" oder "vergessen, wie es sich gerade mit dir anfühlt" – und diese Zeilen sind mit dem berühmten "that" gemeint.

