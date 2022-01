Amanda Aday behält ihren Vater Meat Loaf (✝74) in bester Erinnerung! Mit seinen Hit-Klassikern wie "I'd Do Anything For Love" war der Künstler neben seiner Karriere in der Musikbranche auch stolzer Vater zweier Töchter. Vor wenigen Tagen machte dann die erschütternde Neuigkeit die Runde: Der Musiker ist verstorben. In einem Interview erinnerte sich seine Tochter Amanda Aday nun mit rührenden Worten an ihren Papa!

Einige Eigenschaften ihres Vaters gefielen Amanda offenbar besonders. Gegenüber People schwärmte der Nachwuchs, dass Marvin Lee Aday, wie Meat Loaf mit bürgerlichem Namen hieß, ein "sehr raffinierter Mann mit großer Leidenschaft war, der sein Herz auf der Zunge trug". Durch das Superstar-Leben ihres Vaters habe auch Amanda viele Erfahrungen sammeln können. Als sie mitbekam, dass sich Meat Loafs Gesundheitszustand verschlechterte, machte sie sich sofort auf den Weg zu ihm. Dort bemerkte Amanda schnell, dass sich ihr Vater im Laufe der Jahre verändert hatte: "Er war nur noch Vater – kein Meat Loaf mehr."

In ihrer Kindheit konnte Meat Loaf durchaus aber auch streng sein. "Wenn wir keine guten Noten schrieben, bekamen wir Hausarrest und all das Zeug", plauderte Amanda aus. Meat Loaf sei es wichtig gewesen, dass sich seine Kids ein stabiles Leben aufbauten. Trotz vollen Terminkalenders richtete er es sich allerdings ein, keine Schulaufführung seiner Töchter zu verpassen.

Getty Images Meat Loaf, Sänger

Getty Images Meat Loaf im April 2011 in Los Angeles

Getty Images Meat Loaf, Schauspieler

