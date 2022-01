Wird Harald Glööckler (56) etwa zum Publikumsliebling? Gestern Abend war es endlich so weit: Das Dschungelcamp startete in die nächste Runde! In dem RTL-Format stellen sich dieses Mal Stars wie Eric Stehfest (32) und Jasmin Herren (43) den harten Prüfungen, die der Dschungel für sie bereithält. Vor der ersten Challenge entspannten die Camper am Lagerfeuer. Und besonders einer bot dabei ordentlich Comedy-Potenzial – Harald Glööckler!

Der Modedesigner war bereits 2010 als potenzieller Kandidat für den Dschungel angefragt worden – da wollte er aber nicht! Jetzt ist Harald aber allzeit bereit und schaffte es mit seinem trockenen Humor in Folge eins direkt mal zum Wildnis-Favorit. Prince Pompöös hatte immer einen kessen Spruch auf den Lippen. Eine Situation bescherte den Busch-Fans vermutlich so richtig Bauchschmerzen vor Lachen. Die Camp-Regeln sehen es vor, dass die Promis die Toilette jeden Tag selber reinigen. Anouschka Renzi (57) reagierte empört auf diese Ankündigung. "Ja, denkst du, du kannst den Zimmerservice rufen, oder was?", konterte der Glööckler daraufhin lachend.

Mit seiner Gelassenheit samt frechen Bemerkungen kam Harald bei den Zuschauern großartig an, wie sich schnell auf Twitter zeigte. "Der Glööckler ist jetzt halt schon sympathisch", schrieb ein User begeistert. "Liebe es, wie bodenständig und ruhig der Glööckler im Vergleich zu einigen Damen wirkt", kommentierte ein anderer diesbezüglich.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Designer Harald Glööckler vorm Dschungelcamp-Einzug

Harald Glööckler und Janina Youssefian im Dschungelcamp

Dschungelcamp-Teilnehmer Harald Glööckler

