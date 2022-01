Der neue Drehort scheint auf ganzer Linie zu überzeugen! In diesem Jahr findet das Dschungelcamp erstmals nicht im australischen Busch statt. Stattdessen stehen die Feldbetten der Promis dieses Mal in Südafrika. Von dem Land bekommen die Zuschauer vor allem bei den ersten Prüfungen auf dem Weg ins Lager einiges zu sehen – und die malerische Kulisse wusste die Zuschauer durchaus zu begeistern!

Via Twitter schwärmten die Fans von der südafrikanischen Natur. "Australien kann einpacken. Das nenne ich eine Kulisse!", zeigte sich ein User ganz angetan von der neuen Location. Zahlreiche weitere Nutzer sahen das ganz ähnlich. "Auf jeden Fall ist die Kulisse atemberaubender als in Australien!", betonte ein weiterer. Endlich sehe die Landschaft so aus wie im Vorspann, findet ein anderer Zuschauer.

Ob die Campbewohner ebenfalls so angetan sind? Die südafrikanische Open-Air-Unterkunft ist ähnlich karg ausgestattet wie das australische Lager. Außerdem könnte die Stars auch das ein oder andere Tier erwarten – vor allem unter der Dusche. "Direkt dahinter ist der Fluss, und wo ein Fluss ist, könnten Nilpferde und Schlangen sein", verriet Dr. Bob (71) gegenüber RTL.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Jasmin Herren, Linda Nobat, Manuel Flickinger, Peter Althof, Tina Ruland und Anouschka Renzi

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Harald Glööckler im Dschungelcamp in Südafrika

Anzeige

RTL / Stefan Menne Dr. Bob, Dschungelcamp-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de