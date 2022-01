Cathy Hummels (33) genießt ein Sonnenbad! Die hübsche Influencerin lässt ihre Fans auf Social Media regelmäßig an ihrem Alltag als stolze Mama von Sohnemann Ludwig (4) teilhaben. Auch von ihren Reisen teilt die Ehefrau von Mats Hummels (33) stets traumhafte Aufnahmen – dabei weiß der TV-Star sich gekonnt in Szene zu setzen. Jetzt präsentierte sich Cathy im Bikini und mit strahlendem Lächeln!

Via Instagram teilte die Beauty zwei atemberaubende Schnappschüsse aus Dubai. Darauf zeigt sich Cathy ganz natürlich ohne Make-up in einem rosafarbenen Bikini. Mit einem Kokosnuss-Drink in der Hand ließ es sich die 33-Jährige auf der Sonnenliege offenbar gut gehen. Schönes Detail der Fotos: Cathy sieht superhappy aus. Zu den Aufnahmen teilte die Kampf der Realitystars-Moderatorin diesbezüglich einige Zeilen. "Dieses Gefühl von Glück hatte ich über 15 Jahre nicht wirklich in mir", schrieb sie unter anderem. In der Vergangenheit hatte Cathy offen über den ständigen Kampf mit ihrer mentalen Gesundheit gesprochen.

Doch augenscheinlich geht es der gebürtigen Bayerin zurzeit so gut wie schon lange nicht mehr. "Mich selbst so wie auf diesen Fotos zu sehen, zu spüren, zu verstehen, wer ich bin, was ich will, was ich brauche, mich glücklich zu sehen und mich als wertvoll zu erachten... Wow", offenbarte Cathy in ihrem Statement. In ihrer Jugend litt sie an Depressionen und durchlebte deshalb schwere Zeiten. Doch besonders nach der Geburt ihres Sohnes begann sie, das Leben aus einer anderen Perspektive zu betrachten.

Anzeige

cathyhummels / Instagram Cathy Hummels in Dubai im Januar 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de