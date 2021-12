Für Cathy Hummels (33) ist das Thema mentale Gesundheit ein wichtiges Anliegen! Im vergangenen Jahr sprach sie erstmals öffentlich über ihre psychischen Probleme. Mit 16 Jahren hatte die heutige Ehefrau von Mats Hummels (33) ihre erste schwere Depression erlitten – zuletzt hatte sie während der WM 2014 damit zu kämpfen. Ihr Sohn soll so etwas aber nicht aushalten müssen – deshalb hat Cathy eine wichtige Botschaft für Ludwig!

Im Interview mit Gala gab Cathy diese nun preis. Sie sei ihrer Schulzeit Opfer von Mobbing geworden. Gegen den Spott und die Häme fühlte sich die heute 33-Jährige damals machtlos. Bei ihrem Sohnemann Ludi möchte sie das verhindern. "Das Wichtigste für ein Kind – aber auch für einen selbst – ist es, zu wissen, wer du bist. Ich wusste das in meiner Jugend nicht", offenbarte die Love Island-Moderatorin. Deshalb ist ihre wichtige Message an Ludwig, dass "er weiß, wer er ist und was er kann."

Doch bei ihrem kleinen Schatz kann sie scheinbar unbesorgt zu sein, denn Ludwig besitze bereits "genügend Selbstwertgefühl." Dank ihm fing Cathy ebenfalls wieder an, das Leben aus einer anderen Perspektive zu betrachten. "Von meinem Sohn konnte ich lernen, dass es wichtig ist, an sich zu glauben, Träume zu haben, einfach zu leben und auch manchmal loszulassen", verriet sie.

Instagram / cathyhummels Ludwig, Mats und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

