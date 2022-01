Kann das "neue" DSDS mit dem Original mithalten? Am Samstagabend lief die Auftaktshow der neuen Staffel – die erste Ausgabe ohne Poptitan Dieter Bohlen (67). Vorab hatten viele Fans den Rausschmiss des DSDS-Urgesteins kritisiert oder sogar angekündigt, das Casting-Format ab sofort zu boykottieren: Die Sendung sei ohne Bohlen einfach nicht das Gleiche. Wie kam die neue Jury nun im Endeffekt bei den Zuschauern an?

Das neue Jury-Oberhaupt ist jetzt der Schlagersänger Florian Silbereisen (40). An seiner Seite sitzen der international erfolgreiche Produzent Toby Gad (53) und Musikerkollegin Ilse DeLange (44). Die drei legten in der ersten Folge definitiv eine harmonische Dynamik an Tag und konnten den Casting-Kandidaten viel Input geben. Die Meinungen der Promiflash-Leser zu dem neuen Trio fallen gemischt aus, wie die Kommentare unter einem Instagram-Post zeigen! Während ein Follower sich ärgerte: "Dieter Bohlen fehlt einfach", betonte ein anderer: "Die drei Juroren machen das ganz klasse! Ich bin begeistert, vor allem von Florian!" Ein dritter schrieb diplomatisch: "Klar fehlt Dieter Bohlen, keine Frage. Aber ich bin begeistert von der Jury."

Doch nicht nur die Jury ist neu – auch das Show-Prinzip wurde überholt! So kommen die Kandidaten, die in der ersten Casting-Runde überzeugen konnten, direkt in den Recall in Deutschland, statt tagelang darauf warten zu müssen. Doch was sagen die DSDS-Zuschauer zu dem beschleunigten Verfahren? "Finde es echt ganz cool, dass am Ende der Folge nun der Deutschland-Recall kommt immer. Dadurch ziehen die Castings sich glaube ich nicht mehr so doll", freute sich ein Nutzer während der Sendung auf Twitter. Ein anderer wiederum ärgerte sich darüber: "Also sorry, die Sendung war okay. Aber so den Recall zu zeigen, macht keinen Sinn."

Für diese Kandidaten hat sich das schnellere Casting-Verfahren bereits ausgezahlt: Melissa Mantzoukis, Din Omerhodzic, Harry Marcello Laffontien und Gianni Laffontien konnten die Jury von sich überzeugen – und sind somit im Auslands-Recall. Bewerberin Abigail Campos, die schon Background-Sängerin für Helene Fischer (37) war, bekam wenig überraschend die goldene CD von Florian Silbereisen und darf somit direkt in den Auslands-Recall.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Juroren Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei DSDS 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Din Omerhodzic bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Abigail "Abi" Campos bei DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de