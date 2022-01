Endlich heißt es wieder: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Das Dschungelcamp feierte einen unterhaltsamen Auftakt für alle Reality-TV-Liebhaber: Die Kandidaten mussten gleich zu Beginn heftige Challenges absolvieren und gerieten bereits in die ersten Konflikte. Doch das war selbstverständlich erst der Anfang: An Tag zwei wurde es neben Anouschka Renzis (57) Erfolg in der Dschungelprüfung noch viel emotionaler im südafrikanischen Busch! Einige Stars öffneten am Lagerfeuer ihr Herz – doch wer hat die Zuschauer damit am meisten erreicht?

Die wohl schockierendste Geschichte erzählte Jasmin Herren (43): Die TV-Auswanderin wurde von der Familie ihres verstorbenen Mannes Willi Herren (✝45) heftig angefeindet – und in diesem Zuge sogar in ihrem eigenen Zuhause verprügelt! Auch Star-Designer Harald Glööckler (56) zeigte sich sehr verletzlich und sprach mit Schauspielerin Tina Ruland (55) über seine Eheprobleme. Und damit nicht genug: Später erzählte er unter Tränen von seiner traumatischen Kindheit – und berührte damit zahlreiche Zuschauer. Janina Youssefian (39) wiederum packte über ihre frühere Beziehung mit Dieter Bohlen (67) aus und wie sehr sie der fiese Spitzname "Teppichluder" immer verletzt hatte.

Neben traurigen Storys gab es aber auch wieder einige Konflikte: So wurde Ex-Bachelor-Girl Linda Nobat (27)zur Furie, als ihre Camp-Mitbewohner ihr beim Kochen reinpfuschen wollten. Doch noch viel lauter wurde es, als Filip Pavlovic (27) und Janina sich zofften! Die zwei schrien sich gegenseitig an, weil der Ex-Bachelorette-Kandidat von dem deutsch-iranischen Model verlangt hatte, mal ein Bett freizugeben. Die Beauty warf dem Hottie dabei ein paar heftige Begriffe wie "Spatzenhirn" an den Kopf. Ob das bei den Zuschauern so gut ankam? Hier könnt ihr jetzt abstimmen: Wer ist nach Tag zwei euer Liebling im Dschungelcamp?

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Dschungelcamp-Stars Janina Youssefian und Harald Glööckler

Anzeige

RTL Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Jasmin Herren im Dschungelcamp 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de