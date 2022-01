Diese Eigenschaften schätzt er besonders an ihr! Bei Felix von Jascheroff (39) läuft es nicht nur beruflich ziemlich gut. Obwohl seine Ehe mit Bianca gescheitert war, konnte der GZSZ-Star erneut die Liebe finden. Im August 2020 teilte er verdächtige Schnappschüsse mit einer Frau. Heute ist klar: Es war seine Freundin Sophie. Die Fitnessbegeisterte und er teilen seitdem nur allzu gerne ihr Glück im Netz. Was genau liebt Felix denn an seiner Partnerin?

Im Gespräch mit Promiflash verriet der Schauspieler jetzt: "Sophie ist eine sehr ehrliche und direkte Frau, mit großer Schnauze und einem großen Haufen Liebe und Humor im Gepäck. Wir sind ein Top-Team und genießen jede Minute, die wir miteinander haben", schwärmte Felix total von Sophie. Sogar eine weitere Hochzeit schließt er nicht aus – und das klang Anfang 2021 noch ganz anders.

"Sag niemals nie. Nur momentan ist es ein kein präsentes Thema", stellte Felix im weiteren Verlauf des Promiflash-Interviews klar. Nur über eine Sache wollte der 39-Jährige nicht sprechen – seine und Sophies Kennenlern-Story: "Das bleibt meine Geschichte, man lernt mit der Zeit, nicht immer alles öffentlich zu machen", schloss er ab.

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff mit seiner Freundin

TVNOW / Rolf Baumgartner Felix von Jascheroff, GZSZ-Darsteller

Instagram / soffi_wi Felix von Jascheroff und Alexandra Sophie

