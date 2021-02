Felix von Jascheroff (38) offenbarte einige private Details! Der Schauspieler ist ein fester Bestandteil bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Momentan ist seine Rolle John Bachmann in eine pikante Familiengeschichte verwickelt: Sein Halbbruder Philip (Jörn Schlönvoigt, 34) hat sich in Johns Mutter Patricia (Birgit Würz, 54) verguckt! Auch privat durchlebte der Darsteller eine turbulente Zeit: Nachdem er und Bianca Bos sich 2019 zum zweiten Mal das Ja-Wort gegeben hatten, folgte im vergangenen Jahr die überraschende Trennung. Jetzt ist der Vater von zwei Kindern frisch verliebt. Doch was hält Felix von einer weiteren Ehe?

In einem Interview mit der Bunte plauderte der Berliner offen über seine neue Beziehung mit dem Fitnessmodel Alexandra Sophie. Obwohl sich die beiden schon eine Weile gekannt hätten, hätte es einen Moment gedauert, bis es dann doch gefunkt hätte. Ganz besonders schön fände Felix, dass er und seine neue Partnerin so viel gemeinsam hätten. Eine Hochzeit und gemeinsame Kinder könne er sich aber zur Zeit nicht vorstellen. "Auf gar keinen Fall", machte er seine Meinung deutlich. "Meine Scheidung ist kurz vor dem Abschluss, da bin ich ganz froh drüber", erklärte der 38-Jährige.

Der Serienstar wird am 25. Juli sein 20-jähriges Jubiläum bei GZSZ feiern. Für seine Figur wünsche er sich vor allem viele lustige Geschichten und etwas Action. Auch eine neue Frau an der Seite des Club-Besitzers würde Felix seiner Rolle John gönnen. "Er soll mal wieder happy werden", betonte Felix.

Instagram / soffi_wi Felix von Jascheroff und Alexandra Sophie

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff und seine Freundin Sophie im Januar 2021

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff im Oktober 2019

