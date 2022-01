Diesen Mittwoch ist es endlich so weit! Der neue Bachelor begibt sich auf die Suche nach seiner Traumfrau. 22 Teilnehmerinnen wollen in diesem Jahr das Herz von Dominik Stuckmann (30) für sich gewinnen und am Ende die letzte Rose in den Händen halten. Da hat der gebürtige Frankfurter natürlich die Qual der Wahl. Nun gab eine seiner Anwärterinnen ein besonderes Detail über sich preis: Susanna Bouchain steht auch auf Frauen!

Im Interview mit Bild berichtete die Single-Lady von ihrer Neigung zu Frauen. "Dass ich nicht nur hetero bin, weiß ich schon länger. Mit 16 habe ich mal ein Girl in einer Dorfdisco nach zu viel Sekt geküsst – das war aufregend“, erinnerte sich die Social-Media-Managerin zurück. Susanna sei bereits ihr ganzes Leben lang schon offen gewesen und gegenüber Neuem keineswegs abgeneigt. Ihr Umfeld gehe sehr entspannt mit ihrer Bisexualität um: "Ich hatte Glück. Aber ich weiß auch, dass anderen Menschen viel Verständnislosigkeit bis hin zu Hass entgegengebracht wird.“

Ob die Kandidatin da mal nicht abgelenkt sein wird, bei so vielen schönen Frauen? Das wird sich im Laufe der Sendung zeigen. Dominik jedenfalls habe genaue Vorstellungen, um fokussiert in das Bachelor-Abenteuer zu starten. "Ich will keine Frau einfach nur abschleppen. Das bringt mir auch nichts [...] Ich habe mir vorgenommen, mit keiner Frau zu schlafen", erzählte der 30-Jährige im Interview mit Bild.

RTL Dominik Stuckmann, der Bachelor 2022

Instagram / Susanna Bouchain Susanna Bouchain, Bachelor-Teilnehmerin 2022

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

