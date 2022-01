Was für Konsequenzen hat der TV-Eklat im Dschungelcamp für Janina Youssefian (39)? Das Model geriet im Camp mit Kandidatin Linda-Caroline Nobat (27) aneinander. Der Konflikt der beiden Frauen erreichte nun seinen Höhepunkt: Janina beleidigte ihre Mitbewohnerin rassistisch. Die Camper waren fassungslos. Die Produktion traf daraufhin eine Entscheidung: Die Beauty musste ihre Koffer packen und die Sendung verlassen. Aber wie geht es nun für Janina weiter?

Der RTL-Reporter Maurice Gaja verriet bei "Guten Morgen Deutschland", was für Konsequenzen Janinas Handeln für sie hat. "Was jetzt passiert, ist, dass sie so schnell wie möglich nach Hause fliegen wird. Mit dem nächstmöglichen Flugzeug geht es zurück nach Deutschland. Der Vertrag ist jetzt bereits gekündigt", berichtete er und fasste zusammen: "Das heißt, Janina und das Dschungelcamp gehen jetzt getrennte Wege."

Die Begleiter der Camper seien genau so betroffen gewesen, wie die Kandidaten selbst. "Die waren schockiert. Sie waren wirklich schockiert. Die Reaktionen waren traurig bis sprachlos", erzählte Gaja. Daher seien alle einheitlich der Meinung gewesen, dass Janinas Rauswurf die richtige Entscheidung gewesen sei.

