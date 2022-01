Anna Wilken (25) wagt eine Veränderung! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin macht eine besonders schwere Zeit durch. Erst Ende des vergangenen Jahres hat sie ihr ungeborenes Kind verloren. Das Model hat sich nach diesem Schicksalsschlag nicht komplett zurückgezogen, sondern hat seine Ängste, Sorgen und Trauer mit den Fans geteilt. Jetzt ist Anna aber offenbar bereit, nach vorne zu blicken. Diese Aufwärtsphase leitet sie mit einem optischen Neustart ein.

"Und manchmal braucht man Veränderungen. Obwohl ich ehrlich gestehen muss, dass ich mich oft mit Veränderungen schwertue", schrieb die Beauty zu einem Video in ihrem Instagram-Feed. Darin zählt sie mit den Fingern bis auf drei – und präsentiert sich dann in einem anderen Look. Ihre hellbraunen Haare sind eine ganze Nuance dunkler geworden und glänzen jetzt in einem satten Dunkelbraun. Auch wenn grundsätzliche Veränderungen nicht gerade das Spezialgebiet der 25-Jährigen seien – stellte sie nun klar: "Jetzt war mir allerdings danach. Seit der Fehlgeburt hatte ich den Drang nach einer Veränderung und here we go!"

Auch wenn viele Fans finden, dass im Vergleich zu vorher kein großer Unterschied zu sehen ist – sind die meisten Follower ganz begeistert von der neuen Frisur. "Sieht mega aus", schwärmte jemand unter dem Beitrag. Ein anderer User stimmte zu: "Die Farbe steht dir außerordentlich gut."

Instagram / anna.wilken Anna Wilken im Oktober 2021

Instagram / anna.wilken Anna Wilken mit neuer Haarfarbe

ActionPress Ex-GNTM-Kandidatin Anna Wilken

