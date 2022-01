Eckt Anouschka Renzi (57) auch abseits des Dschungelcamps oft an? Im südafrikanischen Busch sorgt die Schauspielerin derzeit für ordentlichen Krawall. In der vergangenen Folge krachte es zwischen ihr und Jasmin Herren gewaltig. Der Grund: Anouschka war neidisch auf das Essen der Vegetarier und beschloss kurzerhand, selbst auf Fleisch zu verzichten. Auch schon in der ersten Folge sorgte ein Handtuch für Zoff zwischen ihr und Tina Ruhland. Doch spielt Anouschka auch zu Hause die Diva? Ihr Verlobter Marc Zabinski erklärte nun ihr Verhalten!

Im Interview mit RTL betonte der 49-Jährige, wie handzahm seine Partnerin in der Regel sei. "Sie sagt halt das, was ihr nicht gefällt und ihr nicht passt und jammert ein bisschen herum. Aber sie will ja keine Extrawurst", erklärte Marc. Immerhin gehe Anouschka nie direkt auf Konfrontationskurs und gehe auf Streitereien kaum ein. "Sie denkt dann schon darüber nach und zieht dann schon ihre Schlüsse daraus. Und ich glaube, wenn sie ehrliche Kritik bekommt, reflektiert sie und dann wird sie Dinge auch ändern", ist sich der Freund der Darstellerin sicher.

Im Netz hinterließ Anouschka allerdings einen anderen Eindruck. Die Twitter-User sind genervt von den ständigen Nörgeleien. "Anouschka Renzi schafft etwas, das nie jemand geschafft hat, schafft und schaffen wird: Neben ihr ist Désirée Nick eine sympathische, charmante, bescheidene Grande Dame", lautete das Urteil eines Zuschauers.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Anouschka Renzi und Jasmin Herren im Dschungelcamp

Anzeige

RTL/ Stefan Menne Anouschka Renzi, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Anzeige

RTL Anouschka Renzi im Dschungelcamp 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de