Er ist in jeder Let's Dance-Show ein Highlight: Jorge Gonzalez (54)! Der Catwalk-Trainer ist schon seit vielen Jahren nicht mehr aus der beliebten Tanz-Show wegzudenken. Die Zuschauer feiern den Juror nicht nur für seine aufgedrehte Art – sondern auch für seine ausgefallenen Outfits! In jeder Sendung ist der TV-Star ein absoluter Hingucker. Kurz vorm Start der neuen "Let's Dance"-Staffel liefert Jorge seinen Fans schon mal einen Vorgeschmack mit einem besonders heißen Look...

Bevor er ab dem 18. Februar wieder jeden Freitag live im TV zu sehen sein wird, gönnt sich der Punkterichter gerade einen Urlaub in wärmeren Gefilden. Von dort aus veröffentlichte der Paradiesvogel jetzt eine lustige Bilderreihe auf Instagram: Jorge stolziert hier wie ein Kellner am Pool entlang – während er die eine Hand in die Hüfte stemmt und auf der anderen einen Obstteller balanciert. Dabei trägt der Entertainer nur ein Badehöschen und gewährt so einen guten Blick auf seinen knackigen Body! In der Bildunterschrift witzelte er: "Braucht jemand den Zimmerservice?"

Seine "Let's Dance"-Kollegen feiern die Aktion! Der Profitänzer Massimo Sinató (41) kommentierte Jorges Bilder mit einigen lachenden Emojis. Die ehemalige Kandidatin Valentina Pahde (27) und die Ex-Moderatorin Sylvie Meis (43) ließen ein Like da – genauso wie Profitänzerin Isabel Edvardsson (39) und Jury-Kollegin Motsi Mabuse (40).

Jorge Gonzalez

Jorge Gonzalez

Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

