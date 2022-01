So sexy war Jessica Haller (31) in den Flitterwochen unterwegs. Vor wenigen Wochen hat die einstige Bachelorette bei einer märchenhaften Zeremonie in Österreich "Ja" gesagt und sich kurz darauf in einen Urlaub mit ihrem Johannes (34) verabschiedet. Ihre Honeymoon-Zeit in Mexiko ließ Jessi jetzt mit einem besonders heißen Foto noch einmal Revue passieren: Die Beauty mimt auf der Aufnahme eine wilde Dschungel-Prinzessin und setzt dabei vor allem ihr Dekolleté in Szene.

"Im Dschungel – eine Woche das Leben von Wilma Feuerstein", schrieb die 31-Jährige in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Profil. Sie spielt damit auf die rustikale Dschungel-Hütte an, in der die kleine Familie zuletzt die Ferien genossen hatte. Mit ihrem Handy hat Jessica ein Foto vorm Spiegel geknipst und dabei gezeigt, über welch feurigen Anblick sich ihr Ehemann in den Flitterwochen freuen durfte. Die TV-Bekanntheit trägt ein knappes, schwarzes Bikini-Oberteil, das ihre Brüste nicht nur ordentlich pusht, sondern auch viel nackte Haut übrig lässt. Ihre langen Haare umspielen ihr Dekolleté und um die Hüfte hat sich Jessi ein beiges Tuch mit wilden Fransen gewickelt.

Die Fans sind von diesem Anblick ganz begeistert und hinterließen bereits einige anerkennenden Kommentare unter dem Posting. Auch Tanja Szewczenko (44) hat sich zu dem Foto gemeldet und gefordert, ein berühmtes Film-Dschungel-Duo kurzerhand umzubenennen. "Du bist die schönste Dschungel-Prinzessin. Ab jetzt sagen wir Tarzan und Jessica – statt Tarzan und Jane", schrieb sie.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit 2021

Instagram / johannes_haller Johannes und Jessica Haller

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im Juni 2021

