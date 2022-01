Was für ein nervenaufreibender Der Bergdoktor-Auftakt! Während die vergangene Staffel mit der Nachricht einer Schwangerschaft von Martin Grubers (gespielt von Hans Sigl, 52) Ex Franziska Hochstetter (Simone Hanselmann, 42) voller offener Fragen endete, startete die 15. Staffel mindestens genauso actionreich: Die schwangere Unternehmerin bricht auf ihrem Flug nach New York zusammen und liegt seitdem im Koma. Wird das noch ungeborene Kind von Martin und Franziska den tragischen Zwischenfall überleben?

"Franziska ist auf dem Weg in die Klinik. Sie ist an Bord zusammengebrochen und das Flugzeug musste umdrehen. Sie ist immer noch bewusstlos", erfuhr Martin durch seine Tochter Lilli Gruber (Ronja Forcher, 25) von der schockierenden Nachricht. Sofort machte sich der Mediziner auf den Weg in die Klinik seines Kollegen Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller, 56). Das Herz und ihr Kreislauf seien zwar stabil, zudem atme die werdende Mutter selbstständig – wie es um ihren ungeborenen Säugling steht, sei allerdings unklar.

Ohne lange zu zögern schnappte sich Martin den OP-Kittel und betrat den Raum, in dem Franziska an die Geräte angeschlossen lag. "Mach jetzt bloß keinen Scheiß", ermahnte er die im Koma liegende Bald-Mama. Noch bevor er sich die Werte auf den Monitoren ansehen konnte, wurde er allerdings unterbrochen. "Wenn Sie dann bitte gehen würden – ich habe der Klinikleitung gesagt, dass bis auf Weiteres nur Familienangehörige zu meiner Tochter dürfen", erklärte Franziskas Mutter Thea Hochstetter (Claudia Wenzel, 62). Und Martin sehe sie als Vater des Kindes nicht in dieser Position.

ZDF/Erika Hauri Simone Hanselmann alias Franziska Hochstetter

Instagram / ronjaforcher Ronja Forcher und Hans Sigl am "Der Bergdoktor"-Set

ZDF/Andrea Leichtfried Dr. Martin Gruber mit seinen Kollegen

