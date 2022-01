Ist Kim Gloss (29) etwa in anderen Umständen? Die TV-Beauty machte erst vor wenigen Tagen mit besorgniserregenden Nachrichten von sich reden: Wegen eines Nierenstaus hatte sich die Frau von Alexander Beliaikin in eine Klinik begeben müssen. Mittlerweile geht es der 29-Jährige aber schon besser. Ein aktuell schon wieder gelöschtes Spiegel-Selfie der einstigen Dschungelcamp-Kandidatin sorgt nun allerdings wieder für Gesprächsstoff: Erwartet Kim mit ihrem Alex ein Baby?

Auf Instagram war in Kims Feed für kurze Zeit ein Foto zu sehen, das sie in einem engen Kleid vor einem Spiegel zeigt. Deutlich zeichnet sich ein kleiner Bauch unter dem gerafften Stoff ab. Das nahm die Influencerin nur kurze Zeit später allerdings wieder offline. In ihrer aktuellen Story tauchte nun aber auf ihrem Schminktisch sogar ganz deutlich ein Schwangerschafts-Pflegeöl einer bekannten Marke auf. Ob Kim ihrer Community wohl absichtlich schon kleine Baby-Hinweise gibt, weil ihr Zweites unterwegs ist?

Die Berlinerin ist bereits Mama einer Tochter. Aus der Beziehung mit Rocco Stark (35) ist Tochter Amelia (8) entstanden. Ihren aktuellen Partner Alex heiratete Kim erst im vergangenen August und Nachwuchs würde den beiden aktuell auch bestens in den Kram passen, wie Kim bereits einen Monat nach der Hochzeit gegenüber Promiflash erklärte: "Gemeinsame Kinder wünschen wir uns auf jeden Fall. Es ist nie der richtige Zeitpunkt, also wenn es kommt, dann kommt's!" Und vielleicht ist dieser Zeitpunkt schon längst gekommen.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit Schwangerschafts-Öl auf dem Schminktisch

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Mann Alex

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Juli 2021

