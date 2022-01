Endlich gibt Kim Gloss (29) ein neues Gesundheitsupdate! Die Reality-TV-Bekanntheit lässt ihre Fans im Netz fast täglich an ihrem Privatleben teilhaben. Doch am Donnerstag meldete sie sich plötzlich unter Tränen bei ihrer Community – und erzählte, dass sie während eines Termins im Nagelstudio zusammengebrochen und daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Im Promiflash-Interview erklärte Kim nun auch den Grund für ihren Klinik-Aufenthalt: Sie hatte einen Nierenstau!

"Ich habe leider eine Nierenbeckenentzündung mit mir herumgeschleppt und bin etwas zu spät zum Arzt", schilderte die Sängerin im Gespräch mit Promiflash. Sie sei zwar zwei Tage vor ihrem Krankenhaus-Aufenthalt beim Urologen gewesen – doch das war offenbar bereits zu spät. Bei ihrem Besuch im Nagelstudio sei Kim dann plötzlich ohnmächtig geworden – und daraufhin habe man sie in eine Klinik gebracht. "Es war dann ein Nierenstau, also musste ich dort zur Beobachtung bleiben", berichtete die Beauty und fügte hinzu: "Das Schlimmste an der ganzen Sache war aber, nicht bei meinem Schatz an seinem Geburtstag zu sein."

Mittlerweile gehe es der gebürtigen Hamburgerin aber wieder besser. "Ich kämpfe auf jeden Fall noch mit starken Kopfschmerzen. Ich muss sehr, sehr viel Wasser trinken und ich muss ein starkes Antibiotikum nehmen", führte sie weiter aus. Doch Kim wolle sich deshalb nicht beschweren. "Da merkt man einfach wieder, wie wichtig die Gesundheit ist", erklärte sie abschließend ihre Haltung.

Kim Gloss, Reality-TV-Bekanntheit

Kim Gloss mit ihrem Mann Alex

Kim Gloss, Influencerin

