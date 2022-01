Kim Gloss (29) hatte große Angst. Vor wenigen Tagen meldete sich die Influencerin bei ihren Fans unter Tränen aus dem Krankenhaus. Sie hatte einen Nierenstau und musste zur Beobachtung erst einmal vor Ort bleiben. Dass sie so aufgewühlt war, hatte aber auch einen anderen Grund. Kim ist momentan mit ihrem zweiten Kind schwanger und war in der Klinik deswegen total beunruhigt.

In ihrer Instagram-Story verriet die 29-Jährige: "Ich habe mir Sorgen gemacht, natürlich am allermeisten ums Baby." Deswegen habe sie an dem Tag auch noch in eine andere Klinik in die Fachabteilung Gynäkologie transportiert werden müssen. "Es war unklar, was mit dem Baby dann ist und ich hatte so unfassbare Sorgen. Es waren so viele Emotionen, Gefühle – es war wirklich einfach zu viel", erinnerte sich die ehemalige DSDS-Kandidatin.

Inzwischen sind Kims Sorgen aber passé. "Gott sei Dank ist mit dem Baby alles in Ordnung. Meine Niere wird auch wieder", erzählte die zweifache Mutter in spe erleichtert. Sie wolle sich nun dennoch etwas zurücknehmen und erst einmal von dem ganzen Stress erholen.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Sängerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit Babybauch

