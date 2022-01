Kim Gloss (29) bekommt wieder Zuwachs! Am Donnerstag postete die Reality-TV-Bekanntheit im Netz ein Foto, was für viele Spekulationen sorgte. Auf dem Bild posierte sie in einem engen Kleid vor einem Spiegel – und dabei war deutlich ein kleines Bäuchlein zu erkennen. Einige Fans vermuteten daraufhin, dass die Influencerin womöglich wieder schwanger sein könnte. Und tatsächlich: Kim erwartet ihr zweites Kind!

Die tollen Neuigkeiten bestätigte die 29-Jährige nun auf ihrem Instagram-Account. Sie postete einen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Mann Alexander Beliaikin zu sehen ist. Auf dem Bild blickt das Paar liebevoll auf Kims kleinen Babybauch herab. "Unsere Familie wächst", schrieb die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin darunter und machte zusätzlich mit einem weißen Herz-Emoji klar, wie sehr sie sich über ihre zweite Schwangerschaft freut.

Die Fans und Promi-Kollegen der Eheleute sind von den Babynews natürlich hin und weg. Innerhalb weniger Minuten bekommt der Beitrag bereits 20.000 Likes – und in der Kommentarspalte darunter tummeln sich zahlreiche Gratulanten. "Ich bin so, so happy! Alles Liebe dieser Erde", notierte beispielsweise die Ex-Bachelorette Jessica Haller (31). Auch die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann (33), die momentan ebenfalls schwanger ist, ließ ihre Glückwünsche da: "Ich freue mich wahnsinnig für euch [...]!"

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit möglichem Babybauch

Instagram / alex.bel23 Kim Gloss und Alexander Beliaikin auf den Malediven

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Reality-TV-Star

