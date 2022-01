Seit fast einer Woche schlägt sich Harald Glööckler (56) schon im Dschungelcamp durch. Vor seinem Auftritt in dem Ekel-Format hat der Stardesigner sich noch für eine Botox-Behandlung einen Abstecher zum Beauty-Doc gegönnt. Die Spritzen ließ sich der Modeschöpfer allerdings nicht ins Gesicht setzen, sondern in die Achseln. Der Grund: Harald wollte im Dschungel weniger schwitzen. Promiflash hat mal bei einem Experten nachgehakt: Was bringt Haralds Botox-Behandlung überhaupt?

Dr. Murat Dağdelen aus Düsseldorf erklärt im Promiflash-Interview, dass die Spritzen in den Achseln tatsächlich gegen übermäßiges Schwitzen helfen: "Somit bleiben die Achseln trocken und unangenehme Gerüche treten nicht auf, auch bei sportlicher Betätigung oder in Stressmomenten." Die Behandlung hält allerdings nur sechs bis neun Monate und muss danach wiederholt werden. Außerdem werden dadurch bloß die Schweißdrüsen unter den Armen gehemmt – überall sonst am Körper bleibt die Schweißproduktion gleich. "Prinzipiell eignet sich die Behandlung für jeden, in einem individuellen Beratungsgespräch sollte aber geklärt werden, ob diese Behandlung die beste Lösung für den Betroffenen ist. Neben Botox gibt es noch weitere bewährte Methoden", erzählte der Arzt. Wer genauso wie Harald auf Schweißränder verzichten will, muss allerdings tief in die Tasche greifen. "Für beide Achseln sollte man mit Kosten ab circa 700 Euro rechnen. Je nach Anbieter können die Kosten aber stark variieren", meinte Dr. Dağdelen.

Die Achsel-Behandlung ist aber natürlich nicht das erste Mal, dass Harald bei einem Beauty-Doc hat nachhelfen lassen. Anhand verschiedener Fotos schätzt Dr. Dağdelen: "Im Bereich seiner Geheimratsecken ist zu erkennen, dass diese nicht mehr so ausgeprägt sind. Entweder wurde hier mit einer bestimmten Farbe mikropigmentiert oder er hat tatsächlich eine Haartransplantation bekommen." Einen ähnlichen Eingriff vermutet er bei Haralds Augenbrauen. Außerdem hat der 56-Jährige offenbar eine Wimpernverlängerung, Filler in den Lippen, Botox in der Stirn und an den Augen bekommen. "Was man beurteilen kann, ist, dass im Bereich des mittleren Gesichts und der Wangen eine deutliche Volumenzunahme zu sehen ist. Diese kann durch mehrere Filler oder Fettunterspritzungen stattgefunden haben oder er hat sich tatsächlich einer Mittelgesichtsstraffung unterzogen, um diesen Bereich zu füllen", erklärte der Experte.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

DiaMonD Aesthetics Dr. Murat Dağdelen, Beauty-Doc

RAMIREZ,WALTER/ActionPress Harald Glööckler 1995

RTL/ Stefan Menne Designer Harald Glööckler vor dem Dschungelcamp-Einzug

