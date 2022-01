Das Eis im Dschungelcamp wird langsam dünner! Seit über einer Woche sitzen die Stars und Sternchen inzwischen im südafrikanischen Busch und kämpfen um die Krone. Am Freitagabend kam es dann zum ersten Exit der Staffel: Tara Tabitha (28) musste die Gruppe verlassen. Heute Abend geht es direkt weiter: Welcher Camper muss seine Koffer packen – und wer hat tatsächlich Chancen auf den Titel?

Besonders beliebt waren in den vergangenen Tagen Filip Pavlovic (27) und Harald Glööckler (56). In den Promiflash-Umfragen lieferten sich die zwei stets ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch andere Promis könnten den beiden den Rang ablaufen. Zum Beispiel Tina Ruland (55): Die Schauspielerin zeigte am Freitag in der Dschungelprüfung echtes Durchhaltevermögen und sicherte dem Team neun Sterne.

Für Manuel Flickinger (33) könnte es hingegen etwas eng werden. Gemeinsam mit Tara musste der Prince Charming-Alumni am Freitagabend zittern. Laut den Promiflash-Lesern könnte aber auch Anouschka Renzis (57) Zeit in der Show bald zu Ende sein. Die Schauspielerin lag zuletzt auf dem letzten Platz des Votings. Jetzt seid ihr gefragt: Wer ist euer Liebling im Dschungelcamp? Stimmt unten ab.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

