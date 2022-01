Nach der ersten Woche muss ein Promi seine Pritsche im Dschungelcamp räumen! In den vergangenen Tagen ging es ordentlich zur Sache im südafrikanischen Busch: Neben dem Rassismus-Eklat um Janina Youssefian (39) und ihrem damit verbundenen Rauswurf gestand Anouschka Renzi (57) an Tag acht, dass sie an ADS leidet. Trotz einiger Dramen hat ein VIP bei den Zuschauern nicht überzeugen können: Tara Tabitha (28) wurde vom Publikum rausgewählt!

Ganz offensichtlich konnte das Reality-Sternchen in den vergangenen Tagen die Dschungel-Fans nicht von sich überzeugen, besonders das viele Hin und Her mit Dschungelflirt Filip Pavlovic (27) hinterließ bei einigen Fans einen bitteren Beigeschmack. In diesem Jahr müssen die ausgeschiedenen Camper aber nicht sofort das Freiluft-Bettenlager verlassen – wie die Moderatoren Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43) bereits im Vorfeld verraten haben, dürfen die rausgewählten Buschbewohner noch eine Nacht unter freiem Himmel schlafen.

Die Enttäuschung bei Tara ist allerdings ziemlich groß. "Das hätte ich nicht erwartet", sagte sie kurz nach der Verkündung. Für die Promiflash-Leser dürfte diese Entscheidung aber nicht so überraschend kommen. In einer Favoriten-Umfragen landete die Beauty gerade einmal auf dem sechsten Platz.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Tara Tabitha, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2022

Anzeige

RTL Anouschka Renzi im Dschungelcamp

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Janina Youssefian und Linda Nobat im Dschungeltelefon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de