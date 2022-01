Taylor Lautner (29) plauderte aus dem Nähkästchen! Bereits seit einigen Jahren ist der einstige Twillight-Hottie mit seiner Freundin Taylor Dome happy. Im November präsentierte die Beauty dann strahlend ihren XXL-Diamantring im Netz. Denn der Schauspieler war vor seiner Liebsten mit viel Tamtam auf die Knie gegangen und stellte ihr ganz romantisch die Fragen aller Fragen. Eine große Verlobung wollte Tay aber eigentlich nicht, wie Taylor nun enthüllte!

Das verriet der TV-Star im Interview mit Access Hollywood. "Sie hat immer gesagt: 'Ich will nichts Besonderes. Ich will nichts Großes und Großartiges'", erklärte Taylor diesbezüglich. Seine Verlobte hätte ihm öfter gesagt, dass sie sich wünschen würde, in der Küche einen Antrag zu bekommen – denn Tay liebt es zu kochen. Als sie dann tagsüber arbeitete, nutzte Taylor die Gunst der Stunde und bereitete alles vor. "Sie war verreist, und ich habe jede Menge Blumen, Kerzen und ein Schild besorgt", offenbarte der Schauspieler. Davon war seine Partnerin augenscheinlich tief ergriffen.

"Es war eine schöne Überraschung. Sie brauchte tatsächlich etwas länger als erwartet, um 'ja' zu sagen, weil sie so sehr weinte", erinnerte er sich. Das Pärchen schwebt nach ihrer Verlobung wohl mehr denn je auf Wolke sieben und sie können es nicht erwarten, den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen.

Instagram / taylorlautner Taylor Lautner und Tay Dome

taylorlautner / Instagram Taylor Lautner und seine Verlobte Taylor Dome im Januar 2022

Instagram / taydome Taylor Dome und Taylor Lautner im Juli 2020

