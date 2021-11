Bei Taylor Lautner (29) läuten bald die Hochzeitsglocken. Bereits seit 2018 ist der Twilight-Star in festen Händen. Wie glücklich er mit seiner Freundin Taylor Dome, auch Tay genannt, ist, zeigt der 29-Jährige immer wieder mit süßen Pärchenfotos im Netz. Nun überrascht der Schauspieler seine Follower mit einer besonders schönen Nachricht: Taylor hat seiner Liebsten einen romantischen Antrag gemacht – und sie hat Ja gesagt!

Auf Instagram teilte Taylor zwei Bilder, auf denen man sieht, wie er in einem romantischen Setting aus Kerzen und einem Meer aus roten Rosen vor Tay auf die Knie geht – und seine Freundin reagiert überglücklich. "Der 11. November 2021. Und einfach so sind all meine Wünsche in Erfüllung gegangen", schrieb er zu seinem Post. Etliche Fans und Promikollegen gratulieren dem glücklichen Paar bereits in den Kommentaren.

Auch Tay schwebt offenbar im siebten Himmel. Sie teilte ebenfalls ein Bild ihrer Verlobung mit ihren Followern und schrieb dazu: "Mein absolut bester Freund. Ich kann es kaum abwarten, für immer mit dir zusammen zu sein."

Instagram / taylorlautner Taylor Lautner mit seiner Freundin Tay

Instagram / taylorlautner Taylor Lautner und Taylor Dome im November 2021

Instagram / taydome Taylor Lautner und Taylor Dome

